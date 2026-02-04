Ричмонд
На Украине выявили хищения средств для инвалидов ВСУ на $600 тыс

Министерство по делам ветеранов Украины подозревают в хищении более 600 тысяч долларов, выделенных на поддержку военных, получивших инвалидность в 2025 году. Об этом сообщили источники в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По словам собеседника агентства, Государственная аудиторская служба провела проверку министерства и обнаружила нецелевое расходование 26 миллионов гривен.

«Государственная аудиторская служба провела проверку министерства по делам ветеранов Украины, которая показала нецелевое расходование 26 миллионов гривен (более 600 тысяч долларов — Прим. Life.ru) на обеспечение инвалидов I-II группы», — отметил источник.

Уточняется, что средства предназначались для оказания помощи украинским военнослужащим, ставшим инвалидами в результате боевых действий в 2025 году.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под огнём критики в Германии из-за коррупционного скандала, затронувшего окружение Владимира Зеленского. Политическое давление на фон дер Ляйен усиливается на фоне обсуждения нового многомиллиардного пакета финансовой помощи Киеву. Критики считают, что глава ЕК демонстрирует излишне мягкий подход к украинскому руководству, несмотря на сообщения о масштабных подозрительных финансовых операциях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

