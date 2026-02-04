Лишенный титулов брат короля Великобритании съехал из фамильного замка

Брат британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов принца и герцога Йоркского из-за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, покинул резиденцию Royal Lodge в Виндзорском замке.
По информации источников, 65-летний родственник Елизаветы II переехал в графство Норфолк и теперь будет жить в королевском поместье Сандрингем.
Также стало известно, что полиция долины Темзы обратила внимание на публикации о женщине, которую в 2010 году привезли в Виндзор с целью сексуальной эксплуатации.
Напомним, ранее американское министерство юстиции обнародовало материалы по делу Эпштейна, в которых, в частности, фигурирует британский экс-принц. Газета Daily Star сообщала, что супруга Эндрю, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, просила финансиста взять её в жёны. Также СМИ писали, что Эндрю заявил Эпштейну, что хотел бы «быть его питомцем».