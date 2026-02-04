Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

Американский лидер Дональд Трамп в последний день действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) проведет закрытую встречу с советниками, говорится в графике главы Белого дома.
Так, в среду в 16.00 по местному времени (00.00 мск четверга) президент Соединенных Штатов примет участие во встрече по вопросам политики, тема и состав участников которой не раскрывается.
Напомним, ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивает количество стратегических наступательных вооружений сторон. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложение Москвы о продлении ДСНВ, адресованное Соединенным Штатам, остается без ответа.