Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

Дональд Трамп в последний день действия Договора о стратегических наступательных вооружениях проведет закрытую встречу с советниками.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп в последний день действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) проведет закрытую встречу с советниками, говорится в графике главы Белого дома.

Так, в среду в 16.00 по местному времени (00.00 мск четверга) президент Соединенных Штатов примет участие во встрече по вопросам политики, тема и состав участников которой не раскрывается.

Напомним, ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году и ограничивает количество стратегических наступательных вооружений сторон. Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложение Москвы о продлении ДСНВ, адресованное Соединенным Штатам, остается без ответа.

