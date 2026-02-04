Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском приграничье уничтожили редкий беспилотник ВСУ вертикального взлета

В российском приграничье был сбит редкий украинский беспилотник FDG-33 VTOL.

В российском приграничье был сбит редкий украинский беспилотник FDG-33 VTOL. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», опубликовав кадры уничтожения дрона.

Как отмечается, обозначение VTOL (Vertical Take-Off and Landing) указывает на тип беспилотника, способного взлетать и садиться вертикально. Такие аппараты не нуждаются во взлетно-посадочной полосе или катапульте, что расширяет возможности их применения вблизи линии соприкосновения.

БПЛА данного типа могут использоваться для разведки, доставки грузов и боеприпасов, а также для нанесения ударов. При этом они сохраняют эффективный горизонтальный полет, характерный для дронов самолетного типа, несмотря на конструкцию с вертикальным взлетом.

По данным канала, украинский FDG-33 был выявлен в приграничной зоне и уничтожен беспилотником подразделения «Северян». Помимо этого, на опубликованных кадрах зафиксировано поражение других украинских БПЛА — «Дартс», «Фурия», «Жук» и «Лелека-100».

О ликвидации беспилотников «Жук» и «Лелека-100» ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отмечал, что среди уничтоженных целей находился и дрон-шар.

Читайте также: Вражеская пуля остановила сердце, но российский боец СВО чудом выжил.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше