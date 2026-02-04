Эстония задержала контейнеровоз с россиянами по подозрению в контрабанде

Контейнеровоз Baltic Spirit задержали 3 февраля в 17:10 по местному времени (16:10 мск) следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) вместе с полицией и Военно-морскими силами Эстонии.
Судно остановили у острова Найссаар, как пишет ERR, он следовал в Россию. На борт судна поднялся спецназ K-komando, после чего контейнеровоз задержали для проведения таможенного контроля. Как уточняет телерадиокомания, экипаж сопротивления не оказывал.
«Речь не шла о судне, принадлежащем теневому флоту Российской Федерации, и это судно также не подпадает под санкции Европейского союза. Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», — отметил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.
По его данным, на борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Граждан Эстонии среди членов экипажа не было. На борт высадились чиновники следственного отдела НТД, они проводят проверки.
По данным ERR, контейнеровоз следовал из Эквадора в Санкт-Петербург, он прибыл в воды Эстонии для дозаправки, а во время первичного таможенного находился на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота России и не находится под санкциями Европейского союза.
В канун Нового года в Финском заливе был поврежден кабель телекоммуникационной компании Elisa, проходящий между Хельсинки и Таллином. Тогда задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в диверсии. Судно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту в момент задержания находились 14 человек — из России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.
12 января Финляндия освободила грузовое судно Fitburg. Оно было арестовано для проведения предварительного расследования. Следствие продолжилось.