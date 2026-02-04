Эстония задержала контейнеровоз с россиянами по подозрению в контрабанде

По данным ERR, контейнеровоз следовал из Эквадора в Санкт-Петербург, он прибыл в воды Эстонии для дозаправки, а во время первичного таможенного находился на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в состав теневого флота России и не находится под санкциями Европейского союза.