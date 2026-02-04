Аналитик Слебода: Удары ВС РФ приближают Украину к невозможности продолжать конфликт

«Это, по моему мнению, приведёт к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт», — отметил эксперт.
По словам Слебоды, мэр Киева Виталий Кличко не просто так призывал жителей покинуть столицу. В конце-концов, оборона ВСУ падёт.
Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Россия выполнила своё обещание не наносить удары по Киеву в течение недели. По словам хозяина Белого дома, речь шла о периоде с воскресенья по воскресенье. Он подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово.
