Аналитик Слебода: Удары ВС РФ приближают Украину к невозможности продолжать конфликт

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Россия выполнила своё обещание не наносить удары по Киеву в течение недели. По словам хозяина Белого дома, речь шла о периоде с воскресенья по воскресенье. Он подчеркнул, что его российский коллега Владимир Путин сдержал своё слово.