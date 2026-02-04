Над Россией сбили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1442-й

8:22 В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный ~удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород~, сообщает РИА Новости.
8:10 ?Над регионами России за ночь ликвидировали 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов нейтрализовали над территорией Брянской области, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Ростовской областью и 1 — над Астраханской областью.
8:00 Сегодня 1442-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.