Над Россией сбили 24 украинских БПЛА. Военная операция, день 1442-й

Над регионами России за ночь ликвидировали 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Из них 11 дронов нейтрализовали над территорией Брянской области, восемь — над Белгородской областью, четыре над Ростовской и один БПЛА над Астраханской областью. В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород, сообщает РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:22 В Харьковской области российские войска нанесли комбинированный ~удар по установке HIMARS, обстреливавшей Белгород~, сообщает РИА Новости.

8:10 ?Над регионами России за ночь ликвидировали 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. 11 дронов нейтрализовали над территорией Брянской области, 8 — над Белгородской областью, 4 — над Ростовской областью и 1 — над Астраханской областью.

8:00 Сегодня 1442-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

