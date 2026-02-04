Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили засветился в материалах по делу Эпштейна

В материалах громкого дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле людьми, обнаружены упоминания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости», изучившее часть опубликованных документов.

Источник: Life.ru

Его фамилия фигурирует как минимум в двух электронных письмах. В одном из них — подборка газетных статей, в другом — странное письмо в Министерство внутренней безопасности США от лица «волшебника Дэвида Блэйна», где автор упоминает, что показывал фокусы Саакашвили.

Напомним, что Генеральная прокуратура США объявила о полной публикации документов по делу Эпштейна, объём которых превышает 3,5 миллиона файлов. Финансист был обвинён в 2019 году в организации сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой в тюрьме до вынесения приговора.

Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна в перепечатке статьи The Times от 13 января 2014 года упоминается имя Аллы Пугачёвой. В статье, которую переслал бывший советник Билла Гейтса Борис Николич, отмечалось, что в России половину первой десятки самых уважаемых людей составляли женщины, включая певицу. Прямых указаний на личное знакомство или контакты в документе нет.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше