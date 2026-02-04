Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили засветился в материалах по делу Эпштейна

Его фамилия фигурирует как минимум в двух электронных письмах. В одном из них — подборка газетных статей, в другом — странное письмо в Министерство внутренней безопасности США от лица «волшебника Дэвида Блэйна», где автор упоминает, что показывал фокусы Саакашвили.
Напомним, что Генеральная прокуратура США объявила о полной публикации документов по делу Эпштейна, объём которых превышает 3,5 миллиона файлов. Финансист был обвинён в 2019 году в организации сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой в тюрьме до вынесения приговора.
Ранее сообщалось, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна в перепечатке статьи The Times от 13 января 2014 года упоминается имя Аллы Пугачёвой. В статье, которую переслал бывший советник Билла Гейтса Борис Николич, отмечалось, что в России половину первой десятки самых уважаемых людей составляли женщины, включая певицу. Прямых указаний на личное знакомство или контакты в документе нет.
