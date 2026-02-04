Хакеры Beregini получили информацию по иностранным наёмникам на Украине

В перечне фигурируют граждане около 15 стран, включая Колумбию, Бразилию, США и Великобританию. По утверждению хакеров, после роспуска «Интернационального легиона» иностранные бойцы начали массово направляться в ГУР.
По их данным, прибывающие в Киев наёмники оформляются в территориальных центрах комплектования, после чего документы передаются в ведомство. Колумбийские бойцы уже получают приказы от разведки.
Материалы, попавшие к хакерам, охватывают период последних двух месяцев и были собраны одним из ТЦК столицы. В списках содержатся номера воинских частей, идентификационные сведения, а также должности и звания.
Ранее российские хакеры заблокировали работу украинского сервиса военного учёта «Резерв+» и защищённого мессенджера Milchat. Электронная работа территориальных центров комплектования приостановлена, а обмен тактической информацией ВСУ нарушен. Специалисты из групп DarkWarios и QuietSec стали первыми, кому удалось взломать Milchat, социальную сеть с инвестициями в $500 тыс.
