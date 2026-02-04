Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хакеры Beregini получили информацию по иностранным наёмникам на Украине

Пророссийская группировка хакеров Beregini получила информацию об иностранных наёмниках, принятых на службу в Главное управление разведки Украины. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

В перечне фигурируют граждане около 15 стран, включая Колумбию, Бразилию, США и Великобританию. По утверждению хакеров, после роспуска «Интернационального легиона» иностранные бойцы начали массово направляться в ГУР.

По их данным, прибывающие в Киев наёмники оформляются в территориальных центрах комплектования, после чего документы передаются в ведомство. Колумбийские бойцы уже получают приказы от разведки.

Материалы, попавшие к хакерам, охватывают период последних двух месяцев и были собраны одним из ТЦК столицы. В списках содержатся номера воинских частей, идентификационные сведения, а также должности и звания.

Ранее российские хакеры заблокировали работу украинского сервиса военного учёта «Резерв+» и защищённого мессенджера Milchat. Электронная работа территориальных центров комплектования приостановлена, а обмен тактической информацией ВСУ нарушен. Специалисты из групп DarkWarios и QuietSec стали первыми, кому удалось взломать Milchat, социальную сеть с инвестициями в $500 тыс.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше