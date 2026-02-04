США намекнули Алжиру на санкции из-за закупки российских истребителей

Палладино отметил, что публикации СМИ о закупках Алжиром российских истребителей вызывают у американской стороны обеспокоенность. Такие сделки могут подпадать под действие закона CAATSA, предусматривающего санкции за военно-техническое сотрудничество с Россией. Палладино подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и не исключает соответствующих решений. Он также добавил, что готов обсудить эту тему с сенаторами в закрытом формате.