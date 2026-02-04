США намекнули Алжиру на санкции из-за закупки российских истребителей

«Госдепартамент обязуется обеспечивать соблюдение закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”, и транзакции, подобные упомянутым вами, могут повлечь за собой такое решение. И мы будем следить за этим внимательно», — сказал он.
Палладино отметил, что публикации СМИ о закупках Алжиром российских истребителей вызывают у американской стороны обеспокоенность. Такие сделки могут подпадать под действие закона CAATSA, предусматривающего санкции за военно-техническое сотрудничество с Россией. Палладино подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и не исключает соответствующих решений. Он также добавил, что готов обсудить эту тему с сенаторами в закрытом формате.
Говоря о подходе США к Алжиру, представитель Госдепа отметил, что Вашингтон поддерживает тесные контакты с алжирскими властями, однако по ряду вопросов позиции сторон расходятся. Закупки российской военной техники, по его словам, как раз относятся к числу проблемных тем, по которым США используют дипломатические рычаги влияния.
Ранее кубинские власти заявляли, что не собираются идти на уступки в вопросах суверенитета и политического курса, несмотря на усиление давления со стороны США. Посол республики в Эквадоре Басилио Гутьеррес подчёркивал, что Гавана рассматривает американские санкции как попытку повлиять на внутреннюю политику страны.
