США намекнули Алжиру на санкции из-за закупки российских истребителей

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Алжира на фоне закупок российской боевой авиации. В Госдепартаменте заявили, что подобные сделки могут подпасть под действие американского санкционного законодательства. Об этом заявил руководитель бюро по делам Ближнего Востока Роберт Палладино, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Источник: Life.ru

«Госдепартамент обязуется обеспечивать соблюдение закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций”, и транзакции, подобные упомянутым вами, могут повлечь за собой такое решение. И мы будем следить за этим внимательно», — сказал он.

Палладино отметил, что публикации СМИ о закупках Алжиром российских истребителей вызывают у американской стороны обеспокоенность. Такие сделки могут подпадать под действие закона CAATSA, предусматривающего санкции за военно-техническое сотрудничество с Россией. Палладино подчеркнул, что Вашингтон внимательно отслеживает ситуацию и не исключает соответствующих решений. Он также добавил, что готов обсудить эту тему с сенаторами в закрытом формате.

Говоря о подходе США к Алжиру, представитель Госдепа отметил, что Вашингтон поддерживает тесные контакты с алжирскими властями, однако по ряду вопросов позиции сторон расходятся. Закупки российской военной техники, по его словам, как раз относятся к числу проблемных тем, по которым США используют дипломатические рычаги влияния.

Ранее кубинские власти заявляли, что не собираются идти на уступки в вопросах суверенитета и политического курса, несмотря на усиление давления со стороны США. Посол республики в Эквадоре Басилио Гутьеррес подчёркивал, что Гавана рассматривает американские санкции как попытку повлиять на внутреннюю политику страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

