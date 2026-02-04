Лукашенко рассчитывает на новые проекты со Шри-Ланкой

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил коллегу из Шри-Ланки Ануру Кумару Диссанаяке и весь ланкийский народ с Днем Независимости, сообщила пресс-служба главы государства.
Глава государства считает, что между Минском и Шри-Джаяварденепура-Котте сложились глубокие отношения конструктивного сотрудничества.
«Взаимное доверие и успешная работа в сферах образования и туризма уже создали хороший фундамент для нашего движения вперед», — отметил президент.
Лукашенко также уверен, то совместными усилиями Беларусь и Шри-Ланка продолжат наполнять свое партнерство новыми проектами в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.
Белорусский лидер пожелал Диссанаяке здоровья, неисчерпаемой энергии и осуществления намеченных планов, а всем гражданам этой страны — мира и прогресса.
Прямое авиасообщение.
В октябре прошлого года между Беларусью и Шри-Ланкой было налажено прямое авиасообщение. В частности, национальный авиаперевозчик «Белавиа» запустил прямые рейсы из Минска в Матталу. Эти полеты выполняются один раз в неделю.
Кроме того, налажено сотрудничество и в сфере образования — по последним данным, почти две тысячи ланкийских студентов учатся в белорусских вузах.