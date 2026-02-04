МИД оценил возможность полного возобновления работы Арктического совета

По его словам, нынешнее руководство совета (председатель комитета старших должностных лиц из Гренландии, его заместитель с Фарерских островов и старшее должностное лицо из Дании) неоднократно подчеркивало на различных международных площадках, что возвращение к прежнему формату работы пока невозможно.