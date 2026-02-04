МИД оценил возможность полного возобновления работы Арктического совета

Говорить о возобновлении полноформатной деятельности Арктического совета, включая проведение министерских сессий, в настоящее время не приходится. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников, передает РИА Новости.
По его словам, нынешнее руководство совета (председатель комитета старших должностных лиц из Гренландии, его заместитель с Фарерских островов и старшее должностное лицо из Дании) неоднократно подчеркивало на различных международных площадках, что возвращение к прежнему формату работы пока невозможно.
Арктический совет был учрежден в 1996 году и представляет собой межправительственный форум высокого уровня, целью которого является развитие сотрудничества в арктическом регионе, в том числе в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил, что Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. По его словам, на данный момент совет работает слабо.