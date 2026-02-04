АВС: США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис

Демократы подвергли резкой критике решения и действия в отношении ситуации в Миннеаполисе силовиков, Трампа и его окружения. Согласно данным американской печати, Белый дом затем начал фактически вырабатывать менее конфронтационный курс действий, а Трамп, по сути, отстранил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм от дальнейшего руководства операциями в Миннеаполисе. Кроме того, по его распоряжению на место событий был направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман, который будет отчитываться лично перед президентом. Также Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, начало расследование возможного нарушения прав человека в случае с гибелью в Миннеаполисе мужчины, по которому открыл огонь сотрудник пограничной службы.