АВС: США отменили решение об отправке войск в Миннеаполис

По его данным, в Миннеаполис готовы были отправиться примерно 1,5 тыс. военнослужащих дивизии, расквартированной на Аляске, а также не менее 200 военных из Техаса. АВС отмечает, что соответствующий приказ в войска поступил после того, как администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что готова к деэскалации ситуации с протестами в этом городе, усугубившейся после гибели двух протестующих в стычках с правоохранителями 7 и 24 января.
Демократы подвергли резкой критике решения и действия в отношении ситуации в Миннеаполисе силовиков, Трампа и его окружения. Согласно данным американской печати, Белый дом затем начал фактически вырабатывать менее конфронтационный курс действий, а Трамп, по сути, отстранил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм от дальнейшего руководства операциями в Миннеаполисе. Кроме того, по его распоряжению на место событий был направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман, который будет отчитываться лично перед президентом. Также Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, начало расследование возможного нарушения прав человека в случае с гибелью в Миннеаполисе мужчины, по которому открыл огонь сотрудник пограничной службы.
В начале недели Ноэм заявила, что сотрудников правоохранительных органов США в Миннеаполисе, участвующих в разгоне протестующих против миграционной политики властей, обяжут носить нательные видеокамеры.
Ранее в Миннеаполис по распоряжению Белого дома были направлены крупные силы для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. В результате в городе начались акции протеста против присутствия силовиков и используемой ими жесткой тактики действий.