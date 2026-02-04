NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина

С начала своего правления в 2012 году 72-летний Си укрепил свою власть посредством чисток и так называемых антикоррупционных кампаний, став самым могущественным китайским лидером за последние десятилетия. Он отстранил от должности всех, кроме одного, из шести генералов, назначенных им в Центральный военный совет в 2022 году. Си Цзиньпин является председателем совета, который контролирует армию. Чистки создали вакуум в руководстве крупнейшей в мире армии.