Трамп заявил, что США и Иран ведут переговоры «прямо сейчас»

Переговоры между Ираном и США будут первыми после того, как в ночь на 22 июня 2025 года США и Израиль нанесли удары по иранским ядерным объектам. До этого Вашингтон и Тегеран провели пять раундов переговоров, касающихся ядерной программы Ирана. Контакты были приостановлены в связи с ударами США.