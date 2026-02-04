Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби

8 августа 2025 года Алиев и Пашинян при содействии президента США Дональда Трампа парафировали в Вашингтоне соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Две страны пообещали восстановить дипломатические отношения и навсегда прекратить все боевые действия. Однако мирный договор стороны до сих пор не заключили. Президент Азербайджан уверяет, что две страны «закрыли страницу войны».