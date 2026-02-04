Белоусов поставил новую задачу по производству вооружений и техники

Под руководством Белоусова состоялось совещание по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.
Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь.
«Андрей Белоусов поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — ред.)», — говорится в сообщении МО РФ.