Белоусов поставил новую задачу по производству вооружений и техники

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Под руководством Белоусова состоялось совещание по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Обсуждались вопросы обеспечения группировок Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции, подведены итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь.

«Андрей Белоусов поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — ред.)», — говорится в сообщении МО РФ.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше