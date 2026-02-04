Ричмонд
FP: Трамп считает, что торговля с РФ станет гарантией мира на Украине

Трамп видит торговлю с Москвой гарантией завершения конфликта на Украине, пишут американские журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Согласно изданию Foreign Policy, стратегия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса основана на убеждении, что восстановление торговых связей между Вашингтоном и Москвой станет залогом прочного мира.

По мнению автора статьи, Трамп уверен, что возобновление экономического сотрудничества не только снизит риск новой эскалации, но и принесёт значительные доходы американским инвесторам.

В материале подчёркивается, что Белый дом уже рассчитывает на выгоды от партнёрства с Россией, несмотря на долгосрочный характер вложений и непростые условия.

Ранее стало известно, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах российских и украинских представителей в Абу-Даби.

