Пентагон запланировал создать запас сотен тысяч дронов-камикадзе

18 февраля в Форт-Беннинге стартует первый этап Gauntlet. В ходе этого этапа военные будут проводить испытания и оценивать системы, представленные поставщиками. Завершение этапа запланировано на начало марта, когда будут размещены заказы на прототипы на сумму около $150 млн. Поставки начнутся сразу после этого и продлятся в течение следующих пяти месяцев. Программа включает четыре этапа.