Пентагон запланировал создать запас сотен тысяч дронов-камикадзе

Пентагон намерен создать резерв из сотен тысяч ударных беспилотников, сообщается на официальном сайте Министерства обороны США.
Министр обороны Пит Хегсет дал указание разработать стратегию закупок, которая позволит быстро оснастить американскую армию беспилотниками. Министерство уже объявило о 25 компаниях, участвующих в первом этапе программы Drone Dominance Program.
18 февраля в Форт-Беннинге стартует первый этап Gauntlet. В ходе этого этапа военные будут проводить испытания и оценивать системы, представленные поставщиками. Завершение этапа запланировано на начало марта, когда будут размещены заказы на прототипы на сумму около $150 млн. Поставки начнутся сразу после этого и продлятся в течение следующих пяти месяцев. Программа включает четыре этапа.
