Боевики ВСУ пожаловались на критическую ситуацию под Красным Лиманом

В ВСУ заговорили о критическом обострении обстановки в районе Красного Лимана, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка» со ссылкой на данные радиоперехвата докладов украинских боевиков, находящихся в окрестностях города.
«“Ситуация обострилась до критической точки” — такие данные, согласно радиоперехватам, поступают из 63-й бригады ВСУ под Красным Лиманом», — говорится в публикации.
Сообщается о больших потерях, панике и отсутствии координации в 63-й бригаде. Военнослужащие подразделения жалуются, что командование ВСУ направляет необученных новобранцев закрывать бреши в обороне в районе Красного Лимана.
«Боевики ВСУ потеряли в обороне относительную монолитность. Теперь они вынуждены “латать дыры” в хаотичном режиме», — отмечается в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения начали активный штурм позиций ВСУ в Красном Лимане, параллельно перерезая оставшиеся пути коммуникации противника в окрестностях города.
Также ранее были опубликованы кадры уничтожения переправы ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении.