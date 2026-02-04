Ричмонд
+2°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единый бомбардировщик»: Запад может вынудить РФ и Китай сделать стелс-самолёт

Россия и Китай могут объединиться для разработки проекта Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), считает американский журналист Брент М. Иствуд. Своё мнение он высказал в статье для издания 19FortyFive.

По словам автора, и РФ, и Китай интересуются технологиями таких стелс-бомбардировщиков. И если Москва имеет проект ПАК ДА, то Пекин — H-20. Однако эти программы сталкиваются с трудностями, так как страны Запада препятствуют получению ими необходимых технологий.

«Это наводит на провокационную мысль: объединить ресурсы для создания единого общего бомбардировщика», — заключил журналист.

Ранее в госкорпорации «Ростех» заявили, что российские танки выходят на новый уровень эффективности. В нашей стране стали применять революционный подход в использовании бронетехники, и перспективные танки отличаются полной интеграцией с автоматическими системами управления. Они смогут работать с беспилотниками, наземными роботами и артиллерией.

Больше ключевых событий России и мира читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.