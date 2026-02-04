«Единый бомбардировщик»: Запад может вынудить РФ и Китай сделать стелс-самолёт

По словам автора, и РФ, и Китай интересуются технологиями таких стелс-бомбардировщиков. И если Москва имеет проект ПАК ДА, то Пекин — H-20. Однако эти программы сталкиваются с трудностями, так как страны Запада препятствуют получению ими необходимых технологий.