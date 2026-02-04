Бэррон Трамп высказался после публичной шутки отца о фильме его матери

Узнать больше по теме

Бэррон Трамп: биография младшего сына президента США, которого обсуждает весь интернет

В современном мире внимание общественности часто привлекают не только известные политические фигуры, но и их семьи. Бэррон Трамп, младший сын 45-го и 47-го президента США, уже стал объектом интереса СМИ и публики, несмотря на юный возраст. Собрали главное из биографии харизматичного юноши.