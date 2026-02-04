Бэррон Трамп высказался после публичной шутки отца о фильме его матери

Сын президента США Дональда Трампа, Бэррон, высказался после того, как его отец во время встречи с прессой в Овальном кабинете Белого дома пошутил о супруге и ее новом документальном фильме «Мелания».
«Ржу не могу. Президент Дональд Трамп просто взорвал зал, говоря о Мелании Трамп», — начал Бэррон на своей странице в социальной сети X*.
Затем он привел слова Трампа.
«Ого, кинозвезда Мелания Трамп! Это лучший документальный фильм за последние 19 лет — что я от него получаю? Ничего!», — заявил президент.
После чего Бэррон продолжил: «В комнате просто сошли с ума. Безупречное чувство времени. Полное отсутствие эго. Чистый юмор. А Мелания продолжает побеждать, не говоря ни слова».
Она — величайшая первая леди всех времен, добавил сын американского лидера.
Напомним, в пятницу, 30 января, в Трамп-Кеннеди-центре состоялась премьера документального фильма о первой леди США. Поведенческий терапевт Дар изучила картину и раскрыла секреты брака Трампов.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.