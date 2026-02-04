В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна

А в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как подчеркнул российский лидер, у РФ и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной.
