В Абу-Даби проходит встреча Алиева и Пашиняна

Столица ОАЭ стала местом проведения полномасштабного раунда консультаций между лидерами Азербайджана и Армении. Как сообщает ресурс АзерТадж, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приступили к обсуждению актуальных вопросов в расширенном формате, что подразумевает участие ключевых профильных экспертов и советников с обеих сторон.

Источник: Life.ru

А в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как подчеркнул российский лидер, у РФ и Армении хорошие планы по сотрудничеству в сфере энергетики, в том числе атомной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

