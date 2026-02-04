Миллионы боеприпасов и тысячи машин: Минобороны представило планы по оснащению армии до 2026 года

Российское военное ведомство определило целевые показатели по оснащению армии на долгосрочную перспективу. В ходе совещания под руководством министра обороны Андрея Белоусова было заявлено, что в 2026 году объём поставок в войска должен превысить 310 тысяч единиц техники и достичь 21 миллиона средств поражения.