Миллионы боеприпасов и тысячи машин: Минобороны представило планы по оснащению армии до 2026 года

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что текущие темпы производства уже демонстрируют высокую эффективность: только за январь текущего года вооруженные силы получили более 10 тысяч образцов вооружения и порядка 2 миллионов единиц боеприпасов.
Ранее специалисты технико-эксплуатационной части войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» создали тяжёлый FPV-дрон «Кощей». Аппарат имеет двойное назначение — перевозка грузов и ударные функции. Беспилотник легко адаптируют под разные задачи. На него монтируют противотанковую мину ТМ-62, боеприпасы, продукты, воду или оборудование для передачи сигнала.
