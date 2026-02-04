Ричмонд
Миллионы боеприпасов и тысячи машин: Минобороны представило планы по оснащению армии до 2026 года

Российское военное ведомство определило целевые показатели по оснащению армии на долгосрочную перспективу. В ходе совещания под руководством министра обороны Андрея Белоусова было заявлено, что в 2026 году объём поставок в войска должен превысить 310 тысяч единиц техники и достичь 21 миллиона средств поражения.

Источник: Life.ru

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что текущие темпы производства уже демонстрируют высокую эффективность: только за январь текущего года вооруженные силы получили более 10 тысяч образцов вооружения и порядка 2 миллионов единиц боеприпасов.

Ранее специалисты технико-эксплуатационной части войск беспилотных систем 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» создали тяжёлый FPV-дрон «Кощей». Аппарат имеет двойное назначение — перевозка грузов и ударные функции. Беспилотник легко адаптируют под разные задачи. На него монтируют противотанковую мину ТМ-62, боеприпасы, продукты, воду или оборудование для передачи сигнала.

