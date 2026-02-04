Сенатор-русофоб из США снова требует передать Киеву Tomahawk

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) выступил с призывом к президенту США Дональду Трампу начать процесс передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X.
По словам Грэма, такой шаг, по его оценке, способен стать переломным фактором с военной точки зрения. Сенатор заявил, что после масштабных ударов, нанесенных минувшей ночью, действующие меры давления на Россию не дают желаемого эффекта.
Он подчеркнул, что попытки побудить президента России Владимира Путина к переговорам и прекращению ударов по Украине, по его мнению, оказались безрезультатными. В этой связи Грэм считает необходимым переход к более жестким мерам.
Кроме военной помощи Киеву, сенатор поддержал усиление экономического давления. Он выступил за активное продвижение идеи воздействия на покупателей российской нефти, отметив, что такие меры, по его словам, должны координированно продвигаться США и странами Европы.
Грэм также заявил, что Индия, по его утверждению, уже значительно сократила закупки российской нефти, и если другие крупные покупатели последуют этому примеру, это, по его мнению, может повлиять на развитие конфликта.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что США не планируют обучать другие страны использованию ракет Tomahawk, подчеркивая, что это высокоточное и крайне мощное оружие, освоение которого требует около года интенсивной подготовки.
