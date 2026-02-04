Ричмонд
Генсека ООН Гутерриша пригласили в Крым

Константинов пригласил генсека ООН Гутерриша посетить Крым.

Источник: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов пригласил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша посетить полуостров и побеседовать с местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, в ситуации с российскими регионами принцип территориальной целостности более важный, чем право на самоопределение.

«Генсек ООН со своими экспертами и юридическим департаментом могут приехать в Крым, побеседовать с крымчанами и органами власти, прежде чем делать свои заявления», — сказал Константинов.

По его словам, организация теряет последние остатки своего авторитета и влияния на обеспечение мира. Глава парламента добавил, что для достижения задач, предусмотренных Уставом ООН, ее нужно реформировать.

