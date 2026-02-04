Генсека ООН Гутерриша пригласили в Крым

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, в ситуации с российскими регионами принцип территориальной целостности более важный, чем право на самоопределение.