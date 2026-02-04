Морпехи «Центра» взяли опорник ВСУ с помощью боевого робота

Робототехнический комплекс «Курьер» предназначен для выполнения боевых задач с минимальным риском для личного состава. Он может использоваться для огневой поддержки, дистанционного минирования, разминирования, эвакуации раненых и ведения боя. Комплекс оснащается различными боевыми модулями, включая автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы НСВТ или ПКТ, а также дополнительными системами питания и защиты.