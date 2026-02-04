Подразделения морской пехоты группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ в Донецкой Народной Республике с применением наземного робототехнического комплекса «Курьер». Об этом ТАСС сообщил командир роты разведывательно-ударных беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты с позывным Хищник.
По имеющимся данным, российские штурмовые группы продвигались через лесополосы, однако столкнулись с укрепленным опорным пунктом противника и запросили огневую поддержку. В результате было принято решение задействовать наземный робототехнический комплекс, оснащенный автоматическим станковым гранатометом.
Комплекс выдвинулся на дистанцию около полутора километров и открыл огонь по позициям противника. В результате живая сила ВСУ в опорном пункте была подавлена, что позволило обеспечить продвижение штурмовых подразделений.
По оценке военных, в укреплении находилось порядка 15 военнослужащих противника. После огневого воздействия с применением НРТК опорный пункт был взят российскими штурмовиками.
Робототехнический комплекс «Курьер» предназначен для выполнения боевых задач с минимальным риском для личного состава. Он может использоваться для огневой поддержки, дистанционного минирования, разминирования, эвакуации раненых и ведения боя. Комплекс оснащается различными боевыми модулями, включая автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы НСВТ или ПКТ, а также дополнительными системами питания и защиты.
Использование подобных комплексов позволяет российским подразделениям действовать на безопасном удалении от позиций противника и снижать потери при штурмовых действиях.
