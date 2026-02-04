Ричмонд
Самолет Уиткоффа вылетел из Израиля перед переговорами в ОАЭ

Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего ранее в Израиль, вылетел из Тель-Авива в преддверии переговоров по Украине в Абу-Даби.

Самолёт спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, прибывшего ранее в Израиль, вылетел из Тель-Авива в преддверии переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Так, лайнер Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG поднялся в воздух из аэропорта Бен-Гурион около 8:00 по московскому времени.

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию запланирован в Абу-Даби на 4−5 февраля.

Предыдущая встреча рабочей группы прошла там же 23−24 января.

