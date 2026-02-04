В Китае обратили внимание на жесткую реакцию России на милитаризацию Японии

В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что милитаризация Японии приведет лишь к ослаблению ее собственной безопасности. Он также указал на планы Токио по возможному размещению на своей территории американских ракетных систем. Аналогичную позицию высказал и глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что Россия не допустит присутствия американских наземных ударных систем в Японии.