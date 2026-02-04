«Ланцет» сжег новейшую установку ПВО Raven ВСУ в районе Запорожья

Кадры уничтожения новейшего зенитного ракетного комплекса Raven ВСУ в Запорожской области опубликовал в среду Telegram-канал российской бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад».
Сообщается, что разработанный в 2023 году в Великобритании ЗРК противника был выявлен российскими операторами БПЛА в ходе разведки в окрестностях города Запорожье.
Для поражения обнаруженной установки ПВО, предназначенной для противодействия тяжелым ударным дронам, был применен барражирующий боеприпас «Ланцет».
«Операторы “Ланцета”, работая в режиме противотанковой управляемой ракеты …, преодолели оборону ПВО и поразили цель. Позже, при помощи разведывательного “Zala” удалось подтвердить, что британский ЗРК сожжен», — говорится в публикации.
Ранее стало известно об уничтожении российскими военными обнаруженной в районе харьковского села Юрченково пусковой установки HIMARS ВСУ, которая использовалась противником для ударов по Белгородской области.