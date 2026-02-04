Ричмонд
Вероятная жертва Эпштейна просила у Путина и Трампа защиты от Зеленского

В новых файлах Эпштейна, опубликованных Минюстом США, есть сообщение жертвы финансиста, которая, предположительно, просила Путина и Трампа защитить ее семью от Зеленского.

Предполагаемая жертва американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за склонение несовершеннолетней к сексуальному контакту, а также обвинялся в торговле детьми, вероятно, просила российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа защитить ее семью от украинского политика Владимира Зеленского, обнаружил aif.ru в новых файлах Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США.

Сообщение датируется 25 февраля 2025 года, в нем отправитель пишет о торговле детьми и женщинами на Украине, о причастности к этому Зеленского, а также о том, что украинский политик на этом построил свой капитал.

Кроме того, в сообщении фигурируют имена экс-президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы Франции Эммануэля Макрона.

Затем отправитель просит защитить его близких, потому что Эпштейн всегда угрожал «причинить боль семье», вероятно, теперь руками Зеленского.

«Пожалуйста, могу ли я попросить вас защитить их, г-н Путин и Трамп. Пожалуйста!!», — говорится в тексте.

Кто отправил сообщение — не разглашается, правоохранители закрыли данные черным прямоугольником.

Всего имя главаря киевского режима в новых файлах Эпштейна упоминается порядка 50 раз.

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.

Ранее стало известно, что жена экс-принца Британии Эндрю просила педофила Эпштейна взять ее замуж.

