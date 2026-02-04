ВС РФ в зоне СВО стали использовать новый противодроновый комплекс «Гермес»

Разработка прошла значительные изменения: улучшена аэродинамика, модернизирован топливный отсек и повышена управляемость комплекса. Кроме того, пусковая установка была усовершенствована — теперь она способна вести до пяти выстрелов вместо прежних трёх. Это делает «Гермес» более эффективным средством против низколетящих беспилотных аппаратов и вертолётов на передовой.