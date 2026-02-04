ВВС США испытали дешевую крылатую ракету для программы ERAM

Военно-воздушные силы США провели испытания крылатой ракеты, разработанной в рамках программы Extended Range Attack Munitions (ERAM), которую ранее пообещали поставить Украине. Об этом сообщает издание TWZ.
Испытания одной из двух ракет программы ERAM прошли 21 января на полигоне во Флориде. Официальное название изделия ВВС не раскрыли, однако на опубликованных снимках отчетливо видна ракета Rusty Dagger («Ржавый кинжал»). В ходе теста она успешно поразила неподвижную цель.
По имеющимся данным, дальность полета ракет ERAM оценивается в пределах от 240 до 450 километров. Боеприпас оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой около 225 килограммов. В ВВС США подчеркнули, что испытания состоялись менее чем через 16 месяцев после заключения контракта на разработку.
Первоначальное техническое задание предусматривало выпуск тысячи ракет в течение двух лет. Средний плановый объем производства должен составлять порядка 42 изделий в месяц.
Ранее, в августе 2025 года, постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявлял, что Киеву планируется передать более трех тысяч авиационных ракет ERAM.
Читайте также: Силовики задержали завлабораторией центра вирусологии в российском городе.