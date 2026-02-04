Захарова рассказала о чувстве тошноты при чтении файлов по делу Эпштейна

«Это та история, когда есть физиологический и моральный предел. Я, когда это читаю, вынуждена делать остановки. Это у меня вызывает ощущение тошноты», — рассказала она в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, прочтение подобных документов сравнимо с просмотром фильмов в жанре триллер и тру-крайм. Представитель МИДа уточнила, что опубликованное и увиденное в файлах является лишь «снежинкой на вершине айсберга».
Эпштейн хотел разместить на своем ранчо копию полотна «Избиение младенцев», показавшую убийство детей. Тогда же, 3 февраля, в материалах по делу финансиста были найдены упоминания десятков российских городов. Установлено, что сам Эпштейн посещал государство и оплачивал поездки в страну для других лиц. Кроме того, имя певицы Аллы Пугачевой тоже оказалось упомянуто в опубликованных документах.
Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря прошлого года, после того как 19 ноября того же года президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании.