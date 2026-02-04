Ричмонд
Минобороны РФ планирует поставить в войска свыше 310 тысяч единиц техники

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание, посвящённое производству и поставкам наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Основное внимание на встрече уделили обеспечению российских войск в зоне специальной военной операции, а также подвели итоги работы оборонной промышленности за январь.

По словам Белоусова, в 2026 году в Вооружённые силы планируется поставить более 310 тысяч единиц техники и около 21 миллиона средств поражения. Уже в январе войска получили свыше 10 тысяч образцов вооружений и порядка 2 миллионов боеприпасов.

Министр отметил, что таких результатов удалось добиться благодаря слаженной и ритмичной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса с первых дней года, а также тесному взаимодействию с Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

Чтобы сохранить стабильный темп поставок, уже сейчас начата контрактация техники и средств поражения с длительным циклом производства на 2027 год. Кроме того, предприятиям ОПК разрешили привлекать кредитные средства опорного банка до поступления бюджетного финансирования — это позволит своевременно закупать комплектующие и не сбиваться с графиков.

В ходе совещания руководители предприятий ОПК также доложили о выполнении контрактов, обозначили возникающие трудности и предложили варианты их решения.

