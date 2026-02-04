Минобороны РФ планирует поставить в войска свыше 310 тысяч единиц техники

Чтобы сохранить стабильный темп поставок, уже сейчас начата контрактация техники и средств поражения с длительным циклом производства на 2027 год. Кроме того, предприятиям ОПК разрешили привлекать кредитные средства опорного банка до поступления бюджетного финансирования — это позволит своевременно закупать комплектующие и не сбиваться с графиков.