Politico: в ЕС задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций

Как отмечают источники издания, Еврокомиссия может объявить о мерах в любой день. Вместе с этим два европейских дипломата ожидали объявления 2 февраля вечером, а другой предположил, что это может произойти 6 февраля, указывает издание. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят до 24 февраля, пишет Politico. За день до этого, согласно его информации, в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел ЕС.
2 февраля агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен запретить странам сообщества приобретать у России платину, медь, иридий и родий, что будет отражено в 20-м пакете санкций.
Еврокомиссия ранее заявляла, что планирует утвердить 20-й пакет до 24 февраля 2026 года, не комментируя его содержание.