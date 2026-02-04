Politico: в ЕС задерживаются с подготовкой 20-го пакета антироссийских санкций

Как отмечают источники издания, Еврокомиссия может объявить о мерах в любой день. Вместе с этим два европейских дипломата ожидали объявления 2 февраля вечером, а другой предположил, что это может произойти 6 февраля, указывает издание. Ожидается, что новый пакет санкций будет принят до 24 февраля, пишет Politico. За день до этого, согласно его информации, в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел ЕС.