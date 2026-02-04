Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил генсеку ООН Антониу Гутеррешу позвонить властям полуострова, чтобы узнать все детали о законности референдума 2014 года. Эту идею он выдвинул в беседе с РИА Новости.
Таким образом депутат отреагировал на слова Гутерреша о том, что ООН считает не применимым основы самоопределения к ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, в первую очередь здесь должны учитываться принципы суверенитета Украины.
«Генсек ООН, прежде чем делать столь громкие заявления по Крыму, может позвонить нам. Мы бы предоставили ему и правовому управлению ООН всю необходимую информацию о законности проведенного в 2014 году референдума и праве крымчан на самоопределение», — отметил Константинов.
Чиновник подчеркнул, что население Крыма и Донбасса имели полное самим выбирать, к какой стране себя относить. Ведь они реально рисковали быть полностью уничтоженными киевским режимом после госпереворота на Украине.
Напомним, что Москва по-прежнему требует признать территории Донбасса за собой и не намерена уступать в этом деле Киеву. Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, рано или поздно украинским властям придется признать новые реалии по территориальному вопросу.