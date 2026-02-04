Губернатор Омской области объявил о новом этапе стажировки для участников проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Сегодня, 4 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о переходе участников кадрового проекта «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» к очередному этапу стажировки.
Организованный по поручению президента России Владимира Путина проект направлен на помощь в самореализации участникам и ветеранам СВО. В настоящее время участники вернулись к тесной работе со своими наставниками. Новый практический этап позволит в будущем применять знания и навыки, сформированные в ходе лекционных занятий курса.
Обучение построено по принципу поэтапной подготовки. Особый акцент делается на практической работе при постоянном сопровождении наставников.
«Реализация региональной программы “ПРОдвижение ГЕРОЕВ” стартовала в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Обучение продлится до сентября 2026 года», — сказал губернатор Виталий Хоценко..
Напомним, благодаря образовательному проекту участники специальной военной операции смогут реализовать свой потенциал в мирной жизни, стать новой управленческой элитой России.