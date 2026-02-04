Дипломат заявила, что документы свидетельствуют об обратном процессе формирования западного истеблишмента: не элиты «спускались в эту клоаку», а наоборот, люди из подобных кругов рекрутировались на высокие посты. Она подчеркнула, что в файлах фигурируют имена многих известных государственных деятелей, бизнесменов и дипломатов.
Захарова процитировала интервью российского лидера, в котором он заявил, что «бал вампиров подходит к концу». По её мнению, это высказывание напрямую соотносится с ситуацией, раскрытой в деле Эпштейна, где западные элиты формировались путём отбора «худших из худших», в то время как Россия сегодня восстанавливает примат традиционных ценностей.
«Нужно всем посмотреть фрагмент интервью президента России Владимира Путина и ту часть, где он говорит, что мы видим — и, слава Богу подходит к концу, — бал вампиров», — заявила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявила, что западные спецслужбы не могли не знать о многолетней преступной деятельности Джеффри Эпштейна. По её мнению, масштабная сеть по развращению, сбору компромата и шантажу, действовавшая в центре западного мира, неизбежно находилась под пристальным наблюдением спецслужб, которые использовали эту ситуацию в своих интересах.
