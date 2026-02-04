Захарова процитировала интервью российского лидера, в котором он заявил, что «бал вампиров подходит к концу». По её мнению, это высказывание напрямую соотносится с ситуацией, раскрытой в деле Эпштейна, где западные элиты формировались путём отбора «худших из худших», в то время как Россия сегодня восстанавливает примат традиционных ценностей.