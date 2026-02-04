Ричмонд
ABC: Австралия продаст 67 военных объектов, чтобы закрыть дыры в обороне

Австралия намерена продать ряд военных объектов и направить средства на модернизацию оборонной инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Австралии намерено продать 67 военных объектов, находящихся на балансе Сил обороны страны, чтобы направить вырученные средства на ликвидацию «критических разрывов» в оборонной инфраструктуре. Об этом сообщает телеканал ABC.

В список включены такие объекты, как казармы Victoria Barracks в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, остров Спектакл-Айленд и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс.

Многие из этих площадок либо практически не используются, либо находятся в аварийном состоянии. По данным аудита, значительная часть имущества «деградировала за пределы экономически целесообразного ремонта», а поддержание текущего положения признано невозможным.

Ожидается, что продажа принесёт до 1,8 млрд австралийских долларов. Эти средства пойдут на модернизацию северных и западных рубежей страны, включая расширение базы HMAS Stirling и объектов в Северной территории, а также на реализацию проектов в рамках AUKUS.

Министр обороны Ричард Марлз отметил, что проблема избыточного и устаревшего военного имущества была известна давно, но особенно остро встала после стратегического оборонного обзора 2023 года.

Он отметил, в условиях «наиболее сложной стратегической обстановки со времён Второй мировой войны» Австралия должна сосредоточиться на укреплении северных и западных рубежей.

Ранее стало известно, что Канберра сменила посла в США Кевина Радда, критиковавшего американского президента Дональда Трампа.

