Айдос Сарым опроверг слухи о подготовке Казахстана к войне

Депутат мажилиса Айдос Сарым прямо заявил, что Казахстан не готовится к войне. Об этом он сказал в ответ на распространяющиеся среди казахстанцев разговоры и слухи о якобы подготовке страны к военным действиям.

Источник: Курсив

«Казахстан не готовится к войне. Вся Конституция написана для того, чтобы обезопасить Казахстан, страну и общество от потенциальных внутренних и внешних конфликтов. От рисков таких конфликтов», — подчеркнул депутат.

Наказание за фейки.

Разговор возник во время беседы с журналистами. Они спросили Айдоса Сарыма о слухах, которые в последнее время активно ходят среди населения.

Депутат прокомментировал тему фейков и наказаний за них. По его словам, если человек, не читая документы, приписывает им ложные свойства — это откровенный фейк.

«Есть законодательные нормы, есть штрафы, есть аресты и так далее. И то, что есть в законе, оно должно применяться. Ну, не орден же им давать, в конце концов», — сказал Айдос Сарым.

По его мнению, закон должен работать в таких случаях, но важно отличать реальные фейки от простого выражения мнения.