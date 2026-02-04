Айдос Сарым опроверг слухи о подготовке Казахстана к войне

«Казахстан не готовится к войне. Вся Конституция написана для того, чтобы обезопасить Казахстан, страну и общество от потенциальных внутренних и внешних конфликтов. От рисков таких конфликтов», — подчеркнул депутат.
Наказание за фейки.
Разговор возник во время беседы с журналистами. Они спросили Айдоса Сарыма о слухах, которые в последнее время активно ходят среди населения.
Депутат прокомментировал тему фейков и наказаний за них. По его словам, если человек, не читая документы, приписывает им ложные свойства — это откровенный фейк.
«Есть законодательные нормы, есть штрафы, есть аресты и так далее. И то, что есть в законе, оно должно применяться. Ну, не орден же им давать, в конце концов», — сказал Айдос Сарым.
По его мнению, закон должен работать в таких случаях, но важно отличать реальные фейки от простого выражения мнения.