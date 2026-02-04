«Многие граждане Украины надеются, что страна может вернуться к мирной жизни, которая была до 2014 года, но они, к сожалению, ошибаются, точка невозврата давно пройдена… Зеленский продал Украину в жернова войны, и западные покупатели не собираются её оттуда освободить, пока они не перемелют всех украинцев», — написал он.
Медведчук отметил, что визит генсека НАТО Марка Рютте в Киев продемонстрировал украинцам, что война будет продолжаться бесконечно. По его словам, НАТО готово поддерживать Украину лишь формально, а в критический момент украинцев могут «повергнуть в гибель».
Он утверждает, что западные страны преследуют свои интересы, а Украина оказалась в «жерновах войны», из которых её не намерены освобождать. Он также указал, что, по его мнению, после уничтожения значительной части населения Украины, земли страны будут стремиться занять силы НАТО, поскольку, по его мнению, эти территории уже якобы «не принадлежат украинцам».
Ранее военный корреспондент Александр Коц критически отозвался о заявлении Владимира Зеленского, в котором тот утверждал о якобы нарушенном Россией моратории на удары по энергетической инфраструктуре. По мнению Коца, украинский лидер либо неверно истолковал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сосредоточившись только на слове «неделя», либо намеренно искажал факты.
