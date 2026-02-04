В Армении назвали подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

СК Армении назвал подозреваемых в убийстве 23-летней чеченки, бежавшей от домашнего насилия в Ереван. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос зарубежным СМИ.
Следствие полагает, что к преступлению причастны Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров. По версии правоохранителей, они действовали по указанию пока не установленного лица.
1 декабря армянские следователи через Интерпол направили международный запрос на их розыск.
Тело Айшат Баймурадовой нашли в её квартире в Ереване 20 октября 2025 года. По данным экспертизы, наиболее вероятной причиной смерти стало механическое удушение, однако однозначно это установить не удалось. На теле жертвы также были множественные кровоизлияния от ударов тупыми предметами и повреждения кожи на лице, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры.
