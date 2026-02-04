В Армении назвали подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

Тело Айшат Баймурадовой нашли в её квартире в Ереване 20 октября 2025 года. По данным экспертизы, наиболее вероятной причиной смерти стало механическое удушение, однако однозначно это установить не удалось. На теле жертвы также были множественные кровоизлияния от ударов тупыми предметами и повреждения кожи на лице, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры.