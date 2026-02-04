Что известно о втором раунде переговоров в Абу-Даби. Главное

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе предполагает, что встреча в ОАЭ не позволит говорить о ней как о сенсационной. Он напомнил, что она пройдет после завершения энергетического перемирия, которое Дональд Трамп оценил позитивно, а украинский лидер Владимир Зеленский — нет. Глава киевского режима заявил, что Кремль нарушил обязательства и поэтому он «скорректирует работу переговорной группы». Кроме того, перед встречей в Абу-Даби в Киеве побывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Представитель западного военного альянса рассказал о гарантиях безопасности Украины и о размещении на ее территории иностранного воинского контингента, против чего выступает Москва.