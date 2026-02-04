Что известно о втором раунде переговоров в Абу-Даби. Главное

Подробности о переговорах
Состав российской делегации в Абу-Даби на переговорах
Известно, что самолет Ил-62 спецотряда «Россия» с группой переговорщиков уже прибыл в столицу ОАЭ. Лайнер приземлился в аэропорту Абу-Даби около 00:10 по мск, сообщают РИА Новости.
США на встрече представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщая о составе американской делегации, добавила, что первая встреча в Абу-Даби была «исторической по своей природе».
В ОАЭ Стив Уиткофф прибыл из Израиля, где обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху действия на случай возможного обострения отношений с Ираном.
Состав украинской делегации пока не разглашается. Не исключено, что в него будут внесены изменения.
Как оценивают переговоры в США
В Politico, ссылаясь на оценки анонимных источников, охарактеризовали первые переговоры в Абу-Даби как «действительно конструктивные».
«Раньше эти переговоры были похожи на удаление зуба без анестезии (…) мне хотелось кричать всякий раз, когда я видел очередное сообщение о том, что они проходят “конструктивно”. Но теперь я думаю, что они действительно в некотором смысле конструктивны», — цитирует «Лента.ру» со ссылкой на Politico слова эксперта по внешней политике из Республиканской партии США, который консультировал офис президента Украины Владимира Зеленского.
Собеседник американского издания отметил серьезный подход российской делегации и высоко оценил профессионализм представителя Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова, а также первого зама главы управления информации Александра Зорина. Он уточнил, что они вникают во все детали.
Прогнозы экспертов
Политолог Александр Асафов выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби будут продуктивными и позволят приблизить срок завершения конфликта. Однако он обратил внимание, что на ход и результат встречи могут влиять разные факторы.
«Предполагать содержание переговоров достаточно сложно. Можно предположить, что есть некие рамочные направления, с которыми стороны согласны или не согласны, и нужно переходить к более конкретным планам действий», — уточнил политолог в беседе с «Лентой.ру».
По его мнению, серьезных прорывных результатов от второго раунда переговоров ждать не стоит, хотя прогресс по каким-то направлениям может фиксироваться. Асафов уточнил, что предыдущий раунд в мировом сообществе оценили как конструктивный.
Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе предполагает, что встреча в ОАЭ не позволит говорить о ней как о сенсационной. Он напомнил, что она пройдет после завершения энергетического перемирия, которое Дональд Трамп оценил позитивно, а украинский лидер Владимир Зеленский — нет. Глава киевского режима заявил, что Кремль нарушил обязательства и поэтому он «скорректирует работу переговорной группы». Кроме того, перед встречей в Абу-Даби в Киеве побывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Представитель западного военного альянса рассказал о гарантиях безопасности Украины и о размещении на ее территории иностранного воинского контингента, против чего выступает Москва.
«Пока никаких изменений нет, и обстановка в целом такова, что итог этих консультаций даже с участием представителей США в лице Стива Уиткоффа не сулит больших сенсаций», — цитирует Дризе «КоммерсантЪ».
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru выдвинул предположение, что Киев не будет саботировать переговоры, так как в Абу-Даби будут присутствовать представители Белого дома. По словам эксперта, Зеленский после возобновления ударов России по украинским энергообъектам может произвести рокировку в составе переговорной группы, например, вывести из нее Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и ввести Рустема Умерова, чтобы делегация Киева состояла из людей, подконтрольных британцам. Килинкаров добавил, что в этом случае Украина будет отстаивать интересы Лондона.
Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов не ждет прорыва после второго раунда. «На повестке, вероятнее всего, будут не комплексные политические аспекты урегулирования, а военные и, возможно, технические вопросы», — объяснил аналитик «Известиям».
Он уточнил, что участники диалога, скорее всего, обсудят устройство буферных зон, мониторинг режима прекращения огня, способы сокращения рисков эскалации.