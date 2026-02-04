Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40% и составили около 44 млрд кубометров. На фоне январского похолодания средняя цена закупки газа в регионе достигла 415 долларов за тысячу кубометров.
Снижение запасов связано с повышенным отбором топлива в зимний период. Текущий уровень заполненности хранилищ стал одним из самых низких за последние годы.
Ранее сообщалось, что в январе 2026 года подземные хранилища газа в Европе были заполнены примерно на 44%, что стало минимальным показателем с 2022 года и заметно ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие. Для восстановления запасов к следующему зимнему сезону европейским странам потребуется закачать около 60 млрд кубометров газа.
Эксперты отмечают, что восстановление запасов осложняется неблагоприятной ценовой конъюнктурой и необходимостью рекордных объемов импорта сжиженного природного газа. В условиях ограниченных поставок трубопроводного газа хранение топлива и импорт СПГ остаются ключевыми инструментами обеспечения энергетической безопасности региона.