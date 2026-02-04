Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года подземные хранилища газа в Европе были заполнены примерно на 44%, что стало минимальным показателем с 2022 года и заметно ниже среднего уровня за предыдущее десятилетие. Для восстановления запасов к следующему зимнему сезону европейским странам потребуется закачать около 60 млрд кубометров газа.