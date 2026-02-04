Наемник ВСУ пожаловался на жестокость и беспорядок в зоне украинского конфликта

Он также отметил, что многие западные наёмники приезжали на Украину в поисках славы и романтики войны, но довольно быстро сталкивались с суровой реальностью. Большинство из них, по его словам, были глубоко разочарованы. Те, кто не уехал, нередко спивались или начинали вести себя странно, и таких людей он встречал постоянно.