Имя Макрона найдено в 205 файлах Эпштейна, в том числе о торговле детьми

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.