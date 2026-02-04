Имя Макрона найдено в 205 файлах Эпштейна, в том числе о торговле детьми

Имя президента США Эммануэля Макрона порядка 205 раз упоминается в новых файлах осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна, документы были опубликованы Министерством юстиции США, обнаружил aif.ru.
Его имя фигурирует в сообщениях о торговле детьми и женщинами в Южной Африке и Европе с целью сексуальной эксплуатации, отправитель заявляет, что Макрон мог специально это не останавливать.
«Почему французские власти никогда не арестовывали Эпштейна? Макрон должен ответить на этот вопрос. Макрон и французское правительство, безусловно, должно нести ответственность», — говорится в одном из сообщений от 30 марта 2025 года президенту США Дональду Трампу.
Также в другом сообщении после раскрытой информации говорится: «Макрон, ты хоть представляешь, в какие неприятности ты попал?!».
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.
Ранее стало известно, что вероятная жертва Эпштейна просила у Путина и Трампа защиты от Зеленского.