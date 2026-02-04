Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имя Макрона найдено в 205 файлах Эпштейна, в том числе о торговле детьми

Имя президента Франции Макрона более 200 раз фигурирует в файлах педофила Эпштейна, обнародованных Минюстом США, о нем упоминается в сообщениях о торговле детьми и женщинами в Южной Африке и Европе с целью сексуальной эксплуатации.

Имя президента США Эммануэля Макрона порядка 205 раз упоминается в новых файлах осужденного за педофилию Джеффри Эпштейна, документы были опубликованы Министерством юстиции США, обнаружил aif.ru.

Его имя фигурирует в сообщениях о торговле детьми и женщинами в Южной Африке и Европе с целью сексуальной эксплуатации, отправитель заявляет, что Макрон мог специально это не останавливать.

«Почему французские власти никогда не арестовывали Эпштейна? Макрон должен ответить на этот вопрос. Макрон и французское правительство, безусловно, должно нести ответственность», — говорится в одном из сообщений от 30 марта 2025 года президенту США Дональду Трампу.

Также в другом сообщении после раскрытой информации говорится: «Макрон, ты хоть представляешь, в какие неприятности ты попал?!».

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.

Ранее стало известно, что вероятная жертва Эпштейна просила у Путина и Трампа защиты от Зеленского.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше