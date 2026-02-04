Военные ЕС заявили об угрозе спутникам со стороны России

Европейские военные и спецслужбы выражают обеспокоенность безопасностью спутниковой группировки, значительная часть которой была выведена на орбиту много лет назад и не имеет современных средств защиты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в оборонных структурах.
По данным издания, устаревшие бортовые системы и отсутствие актуального шифрования делают европейские спутники уязвимыми не только для внешнего вмешательства, но и для физического воздействия. Отдельное внимание разведывательных ведомств привлекает активность российских космических аппаратов, практикующих так называемое сближение с другими объектами на орбите.
В материале отмечается, что военные и гражданские космические структуры стран Запада внимательно отслеживают действия российских спутников-ретрансляторов «Луч-1» и «Луч-2». Эти аппараты неоднократно совершали маневры, которые в Европе считают подозрительными. В частности, представители германского космического командования указывают, что оба спутника могут использоваться для радиоэлектронной разведки.
По оценкам европейских служб безопасности, российские разведывательные спутники могли перехватывать связь как минимум с десяти ключевых аппаратов над территорией Европы. Речь идет о спутниках на геостационарной орбите, обеспечивающих гражданскую, правительственную и частично военную связь. Как утверждает Financial Times, после запуска в 2023 году «Луч-2» сближался не менее чем с 17 спутниками, включая аппараты оператора Intelsat.
В европейских странах полагают, что подобная активность может быть элементом гибридного противостояния и затрагивать критически важную космическую инфраструктуру, от которой зависят связь, навигация и работа государственных служб.
Ранее, осенью прошлого года, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял об угрозе национальным спутникам со стороны России. Он указывал, что Россия и Китай за последние годы нарастили возможности для ведения операций в космосе, включая вмешательство в работу спутников, их ослепление, манипулирование орбитой и потенциальное уничтожение.
С аналогичными заявлениями выступали и в Великобритании. Начальник британского космического командования Пол Тедман сообщал, что российская сторона на постоянной основе пытается глушить военные спутники Соединенного Королевства. При этом он отмечал, что британские аппараты оснащены средствами защиты, тогда как российские спутники имеют специальные полезные нагрузки.
О случаях опасного сближения с российскими аппаратами заявляли и представители частного сектора. Французский стартап Aldoria за последний год несколько раз фиксировал резкое сокращение дистанции между своим спутником и российским. В 2023 году американская компания Slingshot Aerospace также сообщала о недружественном поведении российского спутника, который демонстрировал склонность к сближению с другими объектами на орбите.
Российская сторона обвинения отвергает. Замглавы МИД России Сергей Рябков в 2024 году называл заявления Пентагона о запуске противоспутникового оружия вбросом и подчеркивал, что Москва выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указывал, что действия России в космосе соответствуют международному праву и не нарушают действующие нормы.
Читайте также: Телефон погибшего пассажира 11 часов звонил родным после крушения поезда.