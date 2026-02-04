Президент Колумбии Петро передал Трампу список наркобаронов для арестов

«Первую линию в наркоторговле занимают те, кто живет в Дубае, Мадриде, Майами. Я передал их имена и имена связанных с ними лиц президенту Трампу. Это основные главари. Их деньги находятся вне Колумбии, и нужно совместно преследовать их в сотрудничестве с разведкой различных стран», — приводит американское издание The Hill слова Петро, сказанные на пресс-конференции после его встречи с Трампом в Вашингтоне.