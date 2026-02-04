В Одесской области взрывами поврежден объект критической инфраструктуры

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям украинского ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры. По информации оборонного ведомства, для поражения целей было применено высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны.