В Одесской области взрывами поврежден объект критической инфраструктуры

В Одесской области ночью тушили загоревшиеся после взрывов объекты инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на среду в Одесской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры, сообщил глава администрации региона Олег Кипер.

Согласно его сведениям, на территории области зафиксированы также повреждения промышленной инфраструктуры.

Чиновник сообщил о пожарах на поврежденных объектах. По словам Кипера, возгорания уже ликвидированы.

По информации мониторинговых ресурсов, взрывы прогремели минувшей ночью на территории Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Также сообщалось о взрывах в Харькове и Сумах. Власти Харькова заявили, что взрывы прогремели на объекте инфраструктуры на территории Киевского района города.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям украинского ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетической инфраструктуры. По информации оборонного ведомства, для поражения целей было применено высокоточное оружие большой дальности и ударные дроны.